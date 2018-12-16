السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام يعتمد الأغلفة الجديدة للكتب الدراسية لطلاب المعاهد العلمية



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

اعتمد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم, الأغلفة الجديدة للكتب الدراسية لطلاب المعاهد العلمية، بحضور وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، ومدير الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج سعد المطيري، وعدد من منسوبي الجامعة.

وأشاد الدكتور أبا الخيل بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية في تطوير الكتب والمناهج لطلاب المعاهد العلمية, منوهاً بضرورة الاستفادة من المناهج بحلتها الجديدة، التي تساعد على نجاح العملية التعليمية بما يخدم رسالة الجامعة ورؤية المملكة العربية

وبيّن معاليه أن هذه الأعمال ترتقي بمستوى الأداء وتحقق أشواط بعيدة، وتوفر البنية الأساسية والتقنية والتعليمية بما يخدم طلاب المعاهد العلمية كافة، مقدماً شكره لوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، ومدير الادارة العامة لتطوير الخطط والمناهج سعد المطيري على هذه الجهود المباركة.

يذكر أن الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية, عملت بالتعاون مع مطابع الجامعة على توحيد هوية المواد الشرعية بتصميمٍ حديث يتناسب مع طبيعة المقررات والعلوم التي تحويها الكتب، وكذلك مواد اللغة العربية والاجتماعيات، ليحمل كل تخصص هويةً خاصة مميزة.

ويضمن الغلاف الذي جرى اعتماده, صورة للمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وصورة العلم السعودي الذي يحمل كلمة التوحيد الخالدة الخفاقة, وأبرز معالم المملكة ومظاهر التطور والمشروعات الحديثة لرؤية المملكة 2030 مثل نيوم والقدية.

وتضمن الغلاف الداخلي كلمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأبنائه الطلاب، ورسالته الأبوية و التربوية التي تبعث في نفوس أبناء هذا الوطن الطموح و الأمل وتعزز الجد والاجتهاد لبناء مستقبل وطن الأمجاد والمفاخر وطن الرسالة والعلم.

وتأتي هذه الجهود لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها السامية لخدمة الدين والوطن وأبنائه وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، بدعم غير محدود من معالي الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل, والمتابعة المستمرة من وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية لتطوير بيئة المعاهد العلمية.

// انتهى //

16:47ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساعتمد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم, الأغلفة الجديدة للكتب الدراسية لطلاب المعاهد العلمية، بحضور وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، ومدير الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج سعد المطيري، وعدد من منسوبي الجامعة.وأشاد الدكتور أبا الخيل بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية في تطوير الكتب والمناهج لطلاب المعاهد العلمية, منوهاً بضرورة الاستفادة من المناهج بحلتها الجديدة، التي تساعد على نجاح العملية التعليمية بما يخدم رسالة الجامعة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م, والتحول الوطني 2020م.وبيّن معاليه أن هذه الأعمال ترتقي بمستوى الأداء وتحقق أشواط بعيدة، وتوفر البنية الأساسية والتقنية والتعليمية بما يخدم طلاب المعاهد العلمية كافة، مقدماً شكره لوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، ومدير الادارة العامة لتطوير الخطط والمناهج سعد المطيري على هذه الجهود المباركة.يذكر أن الإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية, عملت بالتعاون مع مطابع الجامعة على توحيد هوية المواد الشرعية بتصميمٍ حديث يتناسب مع طبيعة المقررات والعلوم التي تحويها الكتب، وكذلك مواد اللغة العربية والاجتماعيات، ليحمل كل تخصص هويةً خاصة مميزة.ويضمن الغلاف الذي جرى اعتماده, صورة للمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وصورة العلم السعودي الذي يحمل كلمة التوحيد الخالدة الخفاقة, وأبرز معالم المملكة ومظاهر التطور والمشروعات الحديثة لرؤية المملكة 2030 مثل نيوم والقدية.وتضمن الغلاف الداخلي كلمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأبنائه الطلاب، ورسالته الأبوية و التربوية التي تبعث في نفوس أبناء هذا الوطن الطموح و الأمل وتعزز الجد والاجتهاد لبناء مستقبل وطن الأمجاد والمفاخر وطن الرسالة والعلم.وتأتي هذه الجهود لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها السامية لخدمة الدين والوطن وأبنائه وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، بدعم غير محدود من معالي الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل, والمتابعة المستمرة من وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية لتطوير بيئة المعاهد العلمية.// انتهى //16:47ت م0114

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