شكرا لقرائتكم أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لتكريم المخترعين والموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – على ما يلقاه المخترعون والموهوبون من أبناء وبنات الوطن والمقيمين من دعم ورعاية , وذلك إدراكاً منهما بأهمية بناء جيل قادر على الابتكار والتطوير بما يعزز الاقتصاد المعرفي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك بمناسبة إعلان أسماء الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها الخامسة، حيث فاز بالجائزة عن فئة المخترعين الاختراعات التالية: “تقنية مبتكرة لفصل الماء عن الزيت الخام بسرعة الصوت” من فريق بحثي من أرامكو مكون من: عمر بن زايد بن محمد الزايد، و فواز بن عدنان بن عبدالرحمن الصحن. واختراع “جهاز تحديد نسبة المياه في الخليط السائل” من فريق بحثي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو مكون من الدكتور عاطف شميم، ومحمد إكرام كاريمي محمد إسلام، والدكتور محمد أرسلاند.

وفاز عن فئة المخترعين اختراع “نظام التحكم الآلي المستدام بالمواصفات القياسية” مقدم من فريق بحثي من أرامكو وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومكون من: الدكتور غالب بن عبد الرضى بن علي الهاشم، والدكتور صادق بن سيت بن إسماعيل محمد. وفاز اختراع “مجموعة اختراعات حول العقدة المتكاملة للاستشعار والأتمتة الصناعية” من فريق بحثي من شركة أرامكو مكون من: الدكتور سليمان موسى الماضي، وسليمان بن عبدالله بن حمد الوليعي، والدكتور توفيق بن عبدالكريم بن حسن الضبيب.

وجاءت نتائج فئة الموهوبين عن “الفئة العمرية ما دون 18 عاماً” بفوز الطالب فيصل بن فهد بن عبدالله السلوم من ثانوية ابن خلدون الأهلية بالرياض، والطالب أسعد بن حامد بن عبدالرؤوف محمد صالح من مدارس دار الفكر في جدة.

كما فازت الطالبة نورة بنت فهد بن غلاب العمري من ثانوية مدارس الفيصلية الإسلامية بالخبر، والطالب يزن بن محمد بن منور ذوى محسن المجنوني من ثانوية الرواد بالجبيل.

وفاز بنتائج “الفئة العمرية من 18-25 عاماً ” الطالب بدر بن حمزة بن أسعد شيره من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والطالبة الهنوف بنت عبدالله بن صالح العبيشي من جامعة الملك سعود، والطالبة ريما بنت عبدالله بن طارد الصخابره الدوسري من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والطالب عمار بن عبدالرزاق بن عبد القيوم أمير من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وفاز بجائزة “الفئة العمرية فوق 25 عاماً” الدكتور عثمان بن محمد بن عبدالكريم بكر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وبيًن سمو رئيس المدينة أن أمانة الجائزة في دورتها الخامسة تلقت 492 ترشيحاً تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

واختتم سموه تصريحه بمباركته للفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، متمنياً أن يكون الفوز بالجائزة محفزةً لهم لتقديم المزيد من الابداع، والابتكار، والاختراع إلى جانب الإنجازات والاسهامات التي تعود بالمنفعة على الوطن خاصة والإنسانية عامة.

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