- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 320 مرابطًا بالحد الجنوبي يؤدون #الاختبارات بمدارس #جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استقبلت مدارس الحد الجنوبي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، 320 طالباً من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط ترحيب واعتزاز بهم، مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.
وأوضح المدير العام للتعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين في أداء اختباراتهم بالمدارس التابعة لتعليم جازان من المرابطين بالحد الجنوبي, مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم, مبينًا أن الإدارة قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم, سائلاً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مرابطًا بالحد الجنوبي يؤدون #الاختبارات بمدارس #جازان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .