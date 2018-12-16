شكرا لقرائتكم صور.. الأمن يتابع دخول الطلاب #الاختبارات بالخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

تابعت الجهات الأمنية بخميس مشيط منذ الصباح الباكر دخول الطلاب للاختبارات للفصل الدراسي الأول صباح اليوم.

وشهدت ساحات المدارس الكبرى والشوارع المؤدية لجميع المدارس بمختلف المراحل تواجدًا أمنيًا كثيفًا حتى انصراف الطلاب بعد الفترة الثانية من أداء الاختبار.

جاء ذلك بقيادة مدير الشرطة بالمحافظة العقيد حمد بن مانع آل منجم، ومدير شعبة مرور الخميس العقيد يحيى سعيد العسيري ومدير قسم السير المقدم فلاح سعد القحطاني ومدير الدوريات الأمنية المقدم حسن الأسمري، ولم تسجل أي حالات خلال سير الاختبارات.

ويأتي ذلك حرصا من الجهات الأمنية على ضبط الوضع الأمني ومنع حدوث التجاوزات أمام المدارس وفي الميادين والساحات العامة.

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