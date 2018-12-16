الان تتابع الصحة: إطلاق مبادرة الطب الاتصالي في 4 مستشفيات بالشراكة مع وحدة التحول الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة الطب الاتصالي في أربعة مستشفيات، وذلك بالشراكة مع وحدة التحول الرقمي، سعيًا نحو تقديم خدمات صحية بجودة عالية إلى جميع المواطنين.

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