شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إطلاق مبادرة الطب الاتصالي في 4 مستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الصحة إطلاق مبادرة الطب الاتصالي في أربعة مستشفيات بالمملكة وذلك بالشراكة مع وحدة التحول الرقمي.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن هذه الخطوة تأتي سعياً نحو تقديم خدمات صحية بجودة عالية إلى جميع المواطنين.

يذكر أن وحدة التحول الرقمي هي مركز امتياز يعمل على تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأوضحت الوحدة في منشور عبر حسابها في «تويتر» أن من فوائد التحول الرقمي: خفض التكلفة والجهد والوقت بشكل كبير، تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتنظيمها، تحقيق مرونة أكثر في العمل، خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية، تسهيل طرق العمل والحصول على مخرجات واضحة، قدرة كبيرة في معالجة البيانات والاستفادة منها، تحسين جودة الحياة والخدمات، تسهيل التواصل والقدرة على الحصول على معلومات قيمة.