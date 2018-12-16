شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغامبي سبل تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الوزارة اليوم (الأحد)، وزير الداخلية بجمهورية غامبيا إبريما مبالو.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.