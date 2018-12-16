شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم تشارك في الاحتفالات باليوم الوطني البحريني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) شاركت إدارة جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم اليوم (الأحد)، في الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة، والذكرى الـ19 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد. شاركت إدارة جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم اليوم (الأحد)، في الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة، والذكرى الـ19 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد. وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدولية.



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