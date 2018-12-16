شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يرعى مهرجان الجنادرية الـ33 وسباق الهجن.. الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس القادم، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، في دورته الثالثة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان «وفاء وولاء»، المتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرّف الحفل الخطابي والفني للمهرجان.

أعلن ذلك الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم (الأحد)، حيث سلط الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وذلك بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين.

وأشار الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني إلى أن مهرجان الجنادرية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس القادم، يحمل هذا العام شعار «وفاء وولاء»، وتبدأ فعاليات المهرجان كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير النواة الأولى لهذا المحفل الوطني، كما سيشرف خادم الحرمين وضيوف المهرجان الحفل الخطابي والفني مساء نفس اليوم والذي سيتضمن أوبريت «تدلل يا وطن»، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات السعودية نظير إسهامها ومنجزاتها وخدمتها للوطن في عدة مجالات، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي على مدى ثلاثة أسابيع، كما يشرّف المهرجان باستقبال خادم الحرمين الشريفين ضيوف المهرجان يوم الأحد القادم، وسيشمل برعايته الكريمة حفل العرضة السعودية الذي يُقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم، كإحدى السمات الأصيلة والعريقة لمهرجان الجنادرية.

وثمّن وزير الحرس الوطني الدعم الكبير والمساندة الدائمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يحرص ويوجه دائماً لظهور المهرجان بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية على الوجه الأمثل، وتجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادرية التي تسعد باحتضان المشاركين من مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات.

كما أعلن الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة برنامج الافتتاح لمهرجان الجنادرية الذي يتضمن؛ سباق الهجن، حفل أوبريت «تدلل يا وطن» إضافة إلى تكريم الشخصيات الثقافية لهذا العام، تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.

فيما أعلن استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيوف المهرجان يوم الأحد، وإقامة العرضة السعودية في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم.

وقال «يأتي هذا المؤتمر للتعريف ببرامج ونشاطات وفعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، ونحن ننظر للإعلام بمختلف وسائله شريكا أساسيا للمهرجان منذ انطلاقته قبل ما يربو على الثلاثة عقود، والإعلام كما تعلمون هو رسالة وأمانة ومسؤولية قبل أن يكون مهنة، لكونه من ينقل ويرصد ويقدم النقد البناء الهادف ويطرح الآراء المختلفة ويسهم في التعرف على جوانب القصور ومعالجتها»، مقدما شكره لوزارة الإعلام بمختلف هيئاتها ممثلة بالدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، مشيدا بتعاون جميع والهيئات المؤسسات الإعلامية وحرصها على إنجاح المهرجان، كما قدّر لوكالة الأنباء السعودية بادرتها باستضافة هذا المؤتمر.

وأشاد بدور وتعاون الأمير بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة لحرصه على إنجاح المهرجان، مؤكداً دور جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودعمهما للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وذلك بحضور عدد من طلاب وطالبات قسم الإعلام في كلا الجامعتين.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة جمهورية إندونيسيا كدولة ضيف هذا العام، متطلعا أن تكون مشاركة الأشقاء الإندونيسيين مميزة لما تمثله إندونيسيا من مكانة وثقل حضاري وثقافي وإنساني ومعرفي، مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي فى إطار نهج قيادتنا الرشيدة في مد جسور التقارب والتواصل وعقد الشراكات وتعزيزها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اختيار جمهورية إندونيسيا ضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، منوها بالعلاقة الإستراتيجية والحضارية الوثيقة وعمق الجذور بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين المملكة وإندونيسيا.

وأوضح وزير الحرس الوطني في إجاباته على أسئلة الإعلاميين أن المهرجان استحدث بوابات لاستقبال زواره بلغ عددها ست بوابات وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع، إضافة إلى إطلاق خدمة تحديد موقع السيارة من خلال أيقونة «تطبيق» خصصت لذلك.

وتطرق إلى استضافة المملكة سباقات فورميلا إي في محافظة الدرعية، مشيدا بجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في استقطاب فعاليات عالمية مختلفة وإقامتها في المملكة، ما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتطرق وزير الحرس الوطني إلى مقرات إمارات المناطق المشاركة في المهرجان وما تحمله من أهمية كبيرة في تقديم لونها وإرثها، مقدماً شكره وتقديره لأمراء المناطق لاهتمامهم بإظهار مناطقهم بالمهرجان بالشكل الذي يعكس ثقافة وتراث هذه المناطق.

كما أشار إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين سيقوم بافتتاح جناحي منطقتي تبوك والجوف، خلال الجولة التي يقوم بها وضيوف المهرجان على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

حضر المؤتمر مسؤولون بوزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، وإعلاميون من داخل المملكة وخارجها.