نائب أمير مكة يناقش تطوير محمية الإمام سعود الملكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقا)، الأمير عبدالله بن بندر الاجتماع الأول لمجلس المحمية بعد اعتماده من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية الأمير محمد بن سلمان.

وناقش الاجتماع التوجهات العامة لتطوير المحمية لتضطلع بدورها في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

واطلع نائب أمير المنطقة وأعضاء مجلس المحمية خلال الاجتماع على المقومات التي تزخر بها المحمية الواقعة على مساحة 2200 كلم2. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

عن المحمية:

- تتميز بأنها من أكبر المحميات المسيجة حول العالم

- تعد مختبرا طبيعيا لإعادة الحياة الفطرية

- الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بإكثارها

- تعزيز غطاء المحمية النباتي

- توجد بها أنواع متعددة من الحيوانات