وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في ديوان الوزارة اليوم، وزير الداخلية بجمهورية غامبيا إبريما مبالو.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.
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