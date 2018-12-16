خادم الحرمين يرعى افتتاح مهرجان الجنادرية 33 الخميس المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس المقبل، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الـ 33، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان "وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما يشرف الحفل الخطابي والفني للمهرجان.

أعلن ذلك وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير خالد بن عياف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم، حيث سلط الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وذلك بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين.