السعودية | وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:25 مساءً, 16 ديسمبر 2018 م
المناطق - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في ديوان الوزارة اليوم، معالي وزير الداخلية بجمهورية غامبيا إبريما مبالو .
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.
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