شكرا لقرائتكم طقطقة على طيران أديل بعد درجة خزانة الأمتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تعرضت شركة طيران أديل لسخرية من قبل العديد من المواطنين بسبب ما أعلنته مؤخرًا عن توفير رحلات عبر درجة خزانة الأمتعة لمن لا يقدر على دفع ثمن التذكرة في الدرجات الأخرى.

البداية مع تغريدة غريبة من طيران أديل جاء فيها : ” في طيران أديل نبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة لتخفيض تكاليف السفر ومع درجة خزانة الأمتعة الجديدة، نضمن لك أقل الأسعار على الإطلاق ” مع رابط تفاصيل الخدمة وصورة افتراضية لراكب يجلس وسط الأمتعة لتنهال التعليقات الساخرة من هذه الفكرة.

ونشر المواطنون صورًا لراكب يجلس فوق جناح الطائرة وآخر فوق المحرك وكتبوا عليها تعليقات ساخرة تعبر عن أفكار أخرى ربما تستفيد منها الشركة.

وتساءل أحد الأشخاص عن مدى توفر دورات المياه في درجة خزانة الأمتعة والغريب أن طيران أديل ردت بالقول : “نحن في نقاش لاستخدام المراحيض المحمولة، لكن حالياً سيتم تذكيركم بدخول المرحاض قبل الصعود إلى الطائرة.”

أما طارق بن سعيدان فعبر عن اندهاشه من هذه الفكرة بقوله :” إذا وصلنا مسموح أنزل أو أول أنزل شنط المسافرين؟ ودخولي للصالة مع الركاب أو مع العفش؟ تمزحون.”

أما خالد سالمان فقال : “فكرة حلوة بالنسبة للطفارى الي يبغون يسافرون طيران بس عندي إشكال من ناحية النوافذ هل توجد وإلا حالنا مثل حال الشنط ؟”

وردت شركة طيران أديل بالقول : ” حالياً ما يتوفر عندنا مقعد بجانب الشباك، تم تجهيز وتصميم مقاعد درجة خزانة الأمتعة وفقا لكمية مساحة الحقائب المشحونة المتوفرة على متن الطائرة”.

يذكر أن شركة طيران أديل تأسست يوم الأحد 17 أبريل 2016م لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مملوكة بالكامل للخطوط السعودية، كما تمتلك حالياً أسطولاً مكوناً من 8 طائرات حديثة من طراز إيرباص A320 بدرجة سفر واحدة.

ومؤخرًا فاز طيران أديل أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، بجائزة كابا للتميّز في قطاع النقل الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عن فئة أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018.

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