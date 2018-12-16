شكرا لقرائتكم سعيد بن طحنون يحضر العرس الجماعي العربي الأول في #الشارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس، العرس الجماعي العربي الأول الذي نظمته منظمة الأسرة العربية في مركز إكسبو الشارقة لـ 500 عريس وعروسة من مختلف الدول العربية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ” وام”.

كما حضر العرس الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، وسيف بن محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعبد الرحيم بالغزوز الزرعوني، وجمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، إلى جانب عدد من رجال السلك الدبلوماسي والمسؤولين وعدد من سفراء منظمة الأسرة العربية وحشد كبير من أهالي العرسان.

وتضمن الحفل أوبريتًا غنائياً بعنوان عرس زايد العربي قدمه عدد من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض فنية قدمها عدد من الفرق العربية الفلكلورية.

وفي سياق منفصل تسلم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان قبل يومين العضوية الفخرية لجمعية المعلمين في الإمارات، وذلك خلال استقباله أمس الأول بقصره في مدينة العين، شريفة موسى حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومريم حمد الشامسي مديرة ثانوية أم الإمارات، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة شريحة مهمة في المجتمع، وقال إن الخطط التي تقوم بها من شأنها تحفيز الشباب على خدمة الوطن، من خلال المشاركة في العملية التربوية والانضمام إلى ركب التعليم في ظل الدور المؤثر والمهم لكل المعلمين في الدولة في سبيل نهضة وتطور التعليم، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة.

سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي



بعد فسخ العقد .. الاتحاد يُراقب صديق كريستيانو رونالدو



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.