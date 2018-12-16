شكرا لقرائتكم قائمة التهم بحق سعودي انضم للقاعدة في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت قناة “أوكلاهوما نيوز 4” عن القائمة التفصيلية للاتهامات التي يواجهها نايف عبد العزيز الفلاج، الذي خضع لمحاكمة بسبب انتمائه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بالإضافة إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

وحسب القناة الأميركية، فإن التُهمة الأولى تكمن في العثور على 15 بصمة كامنة مطابقة للفلاج في مستند إدخال لمعسكر تدريب الفاروق التابع لتنظيم القاعدة.

وأكد مسؤولون مُطلعون على سير المُحاكمة أن بعض قادة ونشطاء المنظمة الإرهابية تم تدريبهم أو توجيههم في المخيم الواقع خارج مدينة قندهار، بما في ذلك بعض الخاطفين في هجمات 11 سبتمبر.

وخلال جلسة استماع يوم الجمعة الماضي، اعترف الفلاج بأنه مذنب في تهمة تزوير التأشيرات وأخرى تتعلق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالإرهاب الدولي.

وأكدت القناة الأميركية أن من بين التهم التي تم توجيهها إلى الفلاج، كانت امتلاك تأشيرة لغير المهاجرين في الفترة من مارس 2012 إلى أوائل عام 2018، وهو الأمر الذي اعترف بأنه تم عن طريق الاحتيال.

وبشأن تهمة خداع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، اعترف الفلاج بأنه أخبر عملاءه زورًا خلال مقابلة أجريت معه في ديسمبر 2017، بأنه لم يسبق له أن زار أفغانستان أو شارك في تدريب ديني أو تكتيكي أو عسكري.

وبشكل عام، يواجه الفلاج عقوبة متوقعة تصل إلى عشر سنوات في السجن على جريمة الاحتيال في الحصول على التأشيرة، كما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لقيامه بالإدلاء بمعلومات كاذبة بشأن الإرهاب الدولي.

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