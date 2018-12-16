شكرا لقرائتكم صور.. أمانة #جدة تلزم شركات بإصلاح طريق أتلفته آلياتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ألزمت أمانة محافظة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية مجمعاً يضم عددا من الشركات الصناعية بجوار أحياء الحمدانية والكوثر شرق المحافظة بإعادة إصلاح وصيانة شارع بطول 2،35 كم وعرض 32 مترا تسببت ناقلاتها وآلياتها في إتلافه.

جاء ذلك عقب إنذارات سابقة وجهتها الأمانة انتهت بإغلاق البلدية لـ 17 بوابة تشكل مدخلا رئيسا للمجمع من جهته الشمالية، وشرعت الشركات في أعمال الصيانة للطريق المتضرر ومعالجة الملاحظات وفقا للتوجيهات الصادرة.

وفي سياق ذي صلة وضمن إجراءات حماية الممتلكات العامة وإزالة التعديات أزالت بلدية أبحر الفرعية تعديات أحد المراكز التجارية تحت الإنشاء على شارع فاصل بينه وبين حي المرجان بطول 400 متر، وتمثلت المخالفة في إقامة سور غير نظامي على الشارع وجرى مباشرة الحالة فور تلقي شكوى من السكان وتم تطبيق الأنظمة حيال صاحب المركز تمهيدا لإيقاع العقوبات النظامية، فيما تؤكد الأمانة عدم توانيها في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ حقوق السكان وحماية الممتلكات العامة وتطبيق الأنظمة حيال أي منشأة مخالفة.

سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي



بعد فسخ العقد .. الاتحاد يُراقب صديق كريستيانو رونالدو



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.