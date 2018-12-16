شكرا لقرائتكم معلومات عن قنديل البحر وطريقة التعامل مع لسعاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات، شكله عبارة عن قرص شفاف ، قوامه هلامي وله أطراف طويلة رفيعة تسمى لوامس وهو بسيط غير معقد بحيث لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية فيعيش بلا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام.

يشكل الماء نسبة عالية من جسم قنديل البحر لما يصل إلى حوالي 95% من وزنه وبه بعض الأعضاء، وفتحة فمه بالوسط وله العديد من اللوامس أو المجسات الحسية .

يتحرك قنديل البحر في الماء بانقباض جسمه ثم فرده حركة حرة ولوامسه وتساعده حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة.

قنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض فهو يوجد منذ أكثر من 500 مليون سنة وربما 700 مليون سنة أو أكثر، مما يجعلها من أقدم الكائنات الحيوانية.

توجد منه أنواع كثيرة منها ما يعيش في البحار ومنها ما يعيش في أعماق البحار عند عمق نحو 3000 متر.

كيفية التعامل مع لسعة قنديل البحر

عند التعرض للسعة من قنديل البحر ، فأول شيء يجب عمله هو إزالة أي بقايا له من على الجلد دون لمسه وتطهير المكان بماء دافئ، ثم على حسب الأعراض ينقل المريض سريعا للطوارئ ويعطى العلاج المناسب حسب الأعراض والحاجة مع ضرورة التأكد من التنفس واستقرار الدورة الدموية !

سمية قنديل البحر

بعض أنواع قنديل البحر عالية السمية بحيث تستطيع القضاء على حياة الإنسان في دقائق والتي تسجل تواجدها قبالة سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم والكثير منها تؤثر في إصابة جلد الإنسان بالحساسية.

تم اكتشاف نوع عملاق جديد من قنديل البحر في أوائل سنة 2014 في شرق المحيط الهادي اسمه العلمي Chrysaora achloyos من اليونانية بمعنى الضباب -الظلام والغموض – إشارة إلى لونه الداكن والشكل النادر – الرأس ناعم داكن اللون واللوامس وردية خفيفة تمتد إلى 20 قدماً ويتواجد بكثرة في المغرب وخصوصاً شمال المغرب.

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