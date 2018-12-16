شكرا لقرائتكم صور.. استعادة 700 ألف م2 من الأراضي الحكومية في #عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير، وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 ألف م2 ، من أراضي الدولة شملت حوالي 50 موقعا تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي بمواقع مختلفة في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة.

وقدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 743.071 ألف م2 ، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها .

وأشار إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالا للأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها ، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية .

وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

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