شكرا لقرائتكم برعاية الملك سلمان.. مهرجان #الجنادرية33 ينطلق الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عياف، انطلاق مهرجان الجنادرية الـ33 يوم الخميس المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وقال الأمير خالد، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان الجنادرية 33، إن “الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر”.

وأضاف: “ندرس خطة تهدف لفتح مهرجان الجنادرية أمام الزوار في بعض المواسم مثل اليوم الوطني، والأعياد، والعطل الرسمية”.

من جهته رحب مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي شهاب بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ليكون ضيف شرف لمهرجان الجنادرية 33، قائلا: “هي أمنية أي بلد ونعتز بها كثيرا”.

سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي



بعد فسخ العقد .. الاتحاد يُراقب صديق كريستيانو رونالدو



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.