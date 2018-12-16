الان تتابع “هدف” يطلق خدمة جديدة عبر فروعه المتنقلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عبر فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص.

ويعتمد الصندوق حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل.

وتعرض الفرص المتاحة عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

ويسعى “هدف” من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية .

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دشن 3 فروع متنقلة جديدة للصندوق لخدمة العملاء من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، والوصول إليهم في كافة أنحاء المملكة.

وتوفر الفروع المتنقلة لأصحاب العمل خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ”هدف” وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.