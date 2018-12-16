الان تتابع التعليم تعتمد حوافز التكليف بما يعادل أسبوع واحد عن كل فصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

اعتمدت وزارة التعليم حوافز التكليف (كليا أو جزئيا) وسد العجز لشاغلي الوظائف التعليمية، بقيمة أسبوع واحد، بنهاية كل فصل دراسي، على أن يتمتع المكلفة بإجازة حافز التكليف من يوم الاحد 16-4-1440 بشرط تسليم جميع أعمالهم.

وبحسب بيان للوزارة، فإن “حوافز منسق ومنسقة الأمن والسلامة المدرسية ستكون اعتبارا من نهاية دوام الخميس 13-4-1440، بعد رفعه تقرير من المنسق أو المنسقة لقائد أو قائدة المدرسة عن جاهزية المبنى المدرسي واكتمال كافة تجهيزات ومتطلبات الأمن والسلامة وفقاً لتعميم مدير عام التعليم لمنطقة عسير”.