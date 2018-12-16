الان تتابع مدير تعليم الأفلاج يتقدم 60 مشرفا لمتابعة سير الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365

تابع الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، مدير تعليم الأفلاج، اليوم (الأحد)، سير أعمال الاختبارات بمدارس الأحمر 76كم غرب المحافظة.

وشمل زيارة مدير التعليم اليوم الأحد ثانوية الأحمر ، ومتوسطة بدر بالأحمر ، وقف خلالها ” آل مغيرة ” على اختبار الطلاب داخل قاعات الامتحانات واطلع على سير اللجان وكنترول استلام وتسليم أوراق اختبار المواد ، ومتابعة أعمال تدوين ورصد الدرجات في نظام نور.

كما ثمّن آل مغيرة لقادة المدارس ومنسوبيها في نهاية زيارته على التنظيم والمتابعة لأعمال الاختبار وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب، وحرصهم على تقديم ما يخدم الطلاب لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

في السياق، واصل أكثر من 60 مشرف تربوي جولاتهم الميدانية لمتابعة سير الاختبارات وأعمال لجانها بمدراس المحافظة.

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج، قد أنهت في وقت مبكر استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت على نحو 450 جولة ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات التربويون؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام نور .