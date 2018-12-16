شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يرعى انطلاق مهرجان «الجنادرية 33».. الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الخميس القادم، حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» تحت شعار «وفاء وولاء».

وأعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف أن الحفل سيتضمن أوبريت «تدلل يا وطن» وتكريم عدد من الشخصيات السعودية، لتنطلق بعد ذلك نشاطات المهرجان بشقيها التراثي والثقافي، فيما يبدأ سباق الهجن الكبير صباح اليوم نفسه.

وأكد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف في المؤتمر الخاص بإعلان المهرجان في مقر وكالة الأنباء السعودية اليوم (الأحد)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لا يألوان جهدا في التوجيه بما يحقق رفاهية وسعادة المواطن في جميع المجالات، وما الجنادرية إلا القلب النابض في تاريخ هذا الوطن الغالي.

وأكد وزير الحرس الوطني أن الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي شهاب إن الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لنكون ضيف شرف مهرجان الجنادرية 33 هي أمنية أي بلد ونعتز بها كثيراً".