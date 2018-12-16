شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مرابطا بالحد الجنوبي يؤدون الاختبارات بمدارس جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (جازان)

استقبلت مدارس تعليم جازان اليوم (الأحد) 320 من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي لأداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، وسط ترحيب بالغ بهم، وذلك في مدارس مكاتب التعليم بصامطة والمسارحة والحرث والعارضة.

وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن اعتزاز منسوبي التعليم بالمملكة وفي منطقة جازان بشكل خاص باستضافة جنودنا البواسل المرابطين على حدودنا، مؤكداً حرص الإدارة العامة ومديري مكاتب التعليم التابعة لها وقادة المدارس على تقديم كافة التسهيلات وتهيئة الأجواء المناسبة والدعم لأبطال الحد الجنوبي لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة، ووسط أجواء مناسبة، وأوقات مرنة تراعي ظروفهم العملية.

وبين أن مدارس الحد الجنوبي التابعة لكل من مكتب التعليم بصامطة والمسارحة والحرث والعارضة استقبلت صباح اليوم 320 مرابطاً يخدمون في عدد من القطاعات العسكرية، متمنياً لهم ولجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.