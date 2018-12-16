شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات أبها.. البحث عن «القاعات» يسبق «التفكير» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)
أمضى عدد من طلاب مدارس الثانوية في أبها وقتا ليس بالقصير، في أول يوم من الاختبارات للبحث عن القاعات، التي ستحتضنهم، في مواجهة الأسئلة، والتفكير مليا قبل الإجابة عليها.
وقال أحد أولياء الأمور، الذي كان ينتظر انتهاء ابنه من الاختبار، بأنه لا يمكن الحكم على صعوبة الأسئلة في المدارس الثانوية، لأن كل مدرسة منحت صلاحية وضع الأسئلة، أي أنها ليست موحدة كما هو معمول به في السابق. ورصدت "الخليج 365" طلاب إحدى المدارس في قاعة الاختبار، وسط رقابة مشددة من المعلمين، الذين أكدوا عليهم عدم الاستعجال، والتروي والتفكير كثيرا قبل الإجابة.
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