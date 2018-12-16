شكرا لقرائتكم خبر عن الثقفي: اختبارات اليوم الأول «مطمئنة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

وقف المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ميدانيا صباح اليوم (الأحد)، على سير انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث اطمئن على من خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما اطلع على آلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وإدخال الدرجات في وقت قياسي، مبديا سعادته بما شاهده من معنويات عالية وجهود مشكورة وإجابات تدعو للتفاؤل.

وأوضح الثقفي أن جولات القيادات التعليمية بنين وبنات ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، بالإضافة لتواجد مايقارب المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس، وتذليل الصعوبات إن وجدت لزملائهم في الميدان.

وثمن مدير تعليم جدة جهود قيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح، وإدخال الدرجات مهيبا بأبنائه الطلاب بالتوجه لمنازلهم فوراً عقب الانتهاء من أداء الاختبارات والبعد عن التجمعات المشبوهة، وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة مابعد الاختبارات في محيط المدارس، من اجل سلامة الجميع.

يذكر بأن عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا اليوم بأداء اختبار اليوم الأول في مدارس جدة والمحافظات والمركز التابعة لها يزيد على 275 ألف طالب وطالبة.