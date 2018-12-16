شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «قطار الحرمين» و«البريد السعودي» لتسلُّم وتسليم الأمتعة والطرود.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد)، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية مع البريد السعودي لتسلُّم وتسليم الأمتعة والطرود.

أعلن الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد)، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية مع البريد السعودي لتسلُّم وتسليم الأمتعة والطرود.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «قطار الحرمين» و«البريد السعودي» لتسلُّم وتسليم الأمتعة والطرود.. قريباً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .