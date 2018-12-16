شكرا لقرائتكم خبر استعادة 281 ألف م2 من الأراضي الحكومية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

استعادت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من البلديات التابعة لها، تعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 281,900 م2 في عدد من المواقع، وتمثلت التعديات في بناء أحواش، وعقوم، وحواجز ترابية، وشبوك.

وأوضح وكيل أمين المنطقة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود العنزي، أن المراقبين في البلديات رصدوا عددا من التعديات في البلديات، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعيا إلى الإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع من المواقع عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah) الخاصة بأمانة المنطقة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApplestore).

التعديات طالت:

52,700 م2 في نطاق بلدية العاقول

3,000 م2 في نطاق بلدية العيون

164,400 م2 في نطاق بلدية أحد

616,600 م2 بمنطقة الجفر ووادي ملل