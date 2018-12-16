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انت الان تتابع "القاهرة" تستضيف الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة.. القحطاني: للمرة الأولى يُناقش دور وأهمية التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تنطلق غدٍ الاثنين في القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع" توعية- مساندة- مشاركة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة من 17- 19 ديسمبر 2018.
وبهذه المناسبة صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أنه وللمرة الأولى يناقش الملتقى دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة، واستراتيجيات التواصل الفعّالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال الواسعة الانتشار، والاستخدام الأمثل لمختلف وسائل الإعلام.
ويعرض الملتقى بعض التجارب الدولية الناجحة التي تستخدمها بعض الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي استخدمت أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية في توضيح وشرح أبعاد أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي والإيمان بها، وأثر ذلك على تفهم وتقبل المواطن لها وعدم مقاومة التغيير المطلوب لتحقيقها، وابتكار الحلول المعتمدة على التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الاتصال.
وتتضمن جلسات الملتقى أوراق عمل تسلط الضوء على خمسة محاور، أولها أدوات العلاقات العامة الرقمية في تعزيز سمعة الدول لدعم برامج التنمية المستدامة، حيث يركز هذا المحور على عرض الاتجاهات المتزايدة في التحول الذي يحدث في العلاقات العامة، ومناقشة مختلف الاستراتيجيات الرقمية والخطوات العملية التي يمكن للبلدان والمؤسسات العامة والخاصة، وأيضاً العلامات التجارية للاستفادة منها في استخدام أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، ثانيًا أدوات العلاقات العامة التقليدية - الرقمية لدعم التنمية المستدامة ويناقش هذا المحور أهمية التكاملية بين أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية، ثالثًا المسؤولية الاجتماعية للإعلام والاتصال وقضايا التنمية المستدامة، ويتناول هذا المحور دور الإعلام والاتصال في دعم قضايا التنمية المستدامة، من منطلق الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال، والتي تحدد المسؤوليات الاجتماعية لهذه الوسائل تجاه المجتمع، ولما تمارسه من دور فاعل في تحديث وتطوير المجتمع وتنويره بتنمية وعي المواطن بأهمية دوره في المشاركة المجتمعية، رابعًاً القصص والتجارب الناجحة لتوظيف العلاقات العامة الرقمية في دعم التنمية المستدامة، ويستعرض هذا المحور بعض الممارسات والتجارب العملية الدولية التي قدمتها الدول للوصول لأهداف التنمية المستدامة، ويتم تقسيم التجارب وفقاً للأهداف حسب البُعد الذي يغطيه كل هدف قطاعياً إلى ثلاثة موضوعات: اقتصادية، اجتماعية، وبيئية. وسوف يتم فتح فرصة المشاركة أيضاَ بتقديم بعض هذه التجارب للدول والمؤسسات وأيضًا منظمات المجتمع المدني، خامسًا دور برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال في النهوض بالدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات ورفاه حياة المواطن.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من 16 دولة عربية "البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، فلسطين، الكويت، الإمارات، جزر القمر المتحدة، العراق، مصر، السودان، المغرب، السعودية، الأردن، الصومال، اليمن، الجزائر".
"القاهرة" تستضيف الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة.. القحطاني: للمرة الأولى يُناقش دور وأهمية التواصلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
تنطلق غدٍ الاثنين في القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع" توعية- مساندة- مشاركة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة من 17- 19 ديسمبر 2018.
وبهذه المناسبة صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أنه وللمرة الأولى يناقش الملتقى دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة، واستراتيجيات التواصل الفعّالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال الواسعة الانتشار، والاستخدام الأمثل لمختلف وسائل الإعلام.
ويعرض الملتقى بعض التجارب الدولية الناجحة التي تستخدمها بعض الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي استخدمت أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية في توضيح وشرح أبعاد أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي والإيمان بها، وأثر ذلك على تفهم وتقبل المواطن لها وعدم مقاومة التغيير المطلوب لتحقيقها، وابتكار الحلول المعتمدة على التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الاتصال.
وتتضمن جلسات الملتقى أوراق عمل تسلط الضوء على خمسة محاور، أولها أدوات العلاقات العامة الرقمية في تعزيز سمعة الدول لدعم برامج التنمية المستدامة، حيث يركز هذا المحور على عرض الاتجاهات المتزايدة في التحول الذي يحدث في العلاقات العامة، ومناقشة مختلف الاستراتيجيات الرقمية والخطوات العملية التي يمكن للبلدان والمؤسسات العامة والخاصة، وأيضاً العلامات التجارية للاستفادة منها في استخدام أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، ثانيًا أدوات العلاقات العامة التقليدية - الرقمية لدعم التنمية المستدامة ويناقش هذا المحور أهمية التكاملية بين أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية، ثالثًا المسؤولية الاجتماعية للإعلام والاتصال وقضايا التنمية المستدامة، ويتناول هذا المحور دور الإعلام والاتصال في دعم قضايا التنمية المستدامة، من منطلق الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال، والتي تحدد المسؤوليات الاجتماعية لهذه الوسائل تجاه المجتمع، ولما تمارسه من دور فاعل في تحديث وتطوير المجتمع وتنويره بتنمية وعي المواطن بأهمية دوره في المشاركة المجتمعية، رابعًاً القصص والتجارب الناجحة لتوظيف العلاقات العامة الرقمية في دعم التنمية المستدامة، ويستعرض هذا المحور بعض الممارسات والتجارب العملية الدولية التي قدمتها الدول للوصول لأهداف التنمية المستدامة، ويتم تقسيم التجارب وفقاً للأهداف حسب البُعد الذي يغطيه كل هدف قطاعياً إلى ثلاثة موضوعات: اقتصادية، اجتماعية، وبيئية. وسوف يتم فتح فرصة المشاركة أيضاَ بتقديم بعض هذه التجارب للدول والمؤسسات وأيضًا منظمات المجتمع المدني، خامسًا دور برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال في النهوض بالدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات ورفاه حياة المواطن.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من 16 دولة عربية "البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، فلسطين، الكويت، الإمارات، جزر القمر المتحدة، العراق، مصر، السودان، المغرب، السعودية، الأردن، الصومال، اليمن، الجزائر".
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
03:16 PM
ينطلق غدًا الاثنين بمشاركة خبراء من ١٦ دولة وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية
تنطلق غدٍ الاثنين في القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع" توعية- مساندة- مشاركة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة من 17- 19 ديسمبر 2018.
وبهذه المناسبة صرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أنه وللمرة الأولى يناقش الملتقى دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة، واستراتيجيات التواصل الفعّالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال الواسعة الانتشار، والاستخدام الأمثل لمختلف وسائل الإعلام.
ويعرض الملتقى بعض التجارب الدولية الناجحة التي تستخدمها بعض الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي استخدمت أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية في توضيح وشرح أبعاد أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي والإيمان بها، وأثر ذلك على تفهم وتقبل المواطن لها وعدم مقاومة التغيير المطلوب لتحقيقها، وابتكار الحلول المعتمدة على التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الاتصال.
وتتضمن جلسات الملتقى أوراق عمل تسلط الضوء على خمسة محاور، أولها أدوات العلاقات العامة الرقمية في تعزيز سمعة الدول لدعم برامج التنمية المستدامة، حيث يركز هذا المحور على عرض الاتجاهات المتزايدة في التحول الذي يحدث في العلاقات العامة، ومناقشة مختلف الاستراتيجيات الرقمية والخطوات العملية التي يمكن للبلدان والمؤسسات العامة والخاصة، وأيضاً العلامات التجارية للاستفادة منها في استخدام أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، ثانيًا أدوات العلاقات العامة التقليدية - الرقمية لدعم التنمية المستدامة ويناقش هذا المحور أهمية التكاملية بين أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية، ثالثًا المسؤولية الاجتماعية للإعلام والاتصال وقضايا التنمية المستدامة، ويتناول هذا المحور دور الإعلام والاتصال في دعم قضايا التنمية المستدامة، من منطلق الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال، والتي تحدد المسؤوليات الاجتماعية لهذه الوسائل تجاه المجتمع، ولما تمارسه من دور فاعل في تحديث وتطوير المجتمع وتنويره بتنمية وعي المواطن بأهمية دوره في المشاركة المجتمعية، رابعًاً القصص والتجارب الناجحة لتوظيف العلاقات العامة الرقمية في دعم التنمية المستدامة، ويستعرض هذا المحور بعض الممارسات والتجارب العملية الدولية التي قدمتها الدول للوصول لأهداف التنمية المستدامة، ويتم تقسيم التجارب وفقاً للأهداف حسب البُعد الذي يغطيه كل هدف قطاعياً إلى ثلاثة موضوعات: اقتصادية، اجتماعية، وبيئية. وسوف يتم فتح فرصة المشاركة أيضاَ بتقديم بعض هذه التجارب للدول والمؤسسات وأيضًا منظمات المجتمع المدني، خامسًا دور برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال في النهوض بالدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات ورفاه حياة المواطن.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من 16 دولة عربية "البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، فلسطين، الكويت، الإمارات، جزر القمر المتحدة، العراق، مصر، السودان، المغرب، السعودية، الأردن، الصومال، اليمن، الجزائر".
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المصدر : الخليج 365
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