أمين نجران يقف على الخدمات البلدية ويستمع لشكاوى المواطنين بـ"خباش"

محمد بن مسعود - الدمام - التقى "العردان".. ووجّه بسرعة شفط تجمعات المياه شرق كبري الخضراء

قام أمين منطقة نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان، بجولة ميدانية على المشاريع والمرافق ووقف على الخدمات البلدية وشكاوى المواطنين بمحافظة خباش، كما التقى المحافظ، طلال العردان، حيث ناقشا احتياجات المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها من المشاريع والخدمات البلدية.

وتفقد أمين منطقة نجران مبنى البلدية والمسلخ والمركز الحضاري، ووقف على شكاوى عدد من المواطنين المتعلقة بالخدمات البلدية بالمحافظة.

واختتم جولته بعقد اجتماع برؤساء الأقسام والمختصين في بلدية خباش بحضور وكيل البلديات.

ووقف أمين نجران، على تجمعات المياه شرق كبري الخضراء، حيث وجه وكالة التعمير والمشاريع بسرعة شفط المياه، وتكسيح الموقع .