للرجال والنساء.. فتح باب القبول لوظائف عسكرية بمديرية السجون

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون لرتبتي (جندي أول - جندي) للرجال، ورتبة (جندي) للعنصر النسائي، ويبدأ استقبال طلبات القبول عبر موقع (أبشر توظيف) خلال الفترة من يوم الأحد 16/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى الخميس 20/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.
وجاء من شروط "السجون" للتقديم على إحدى هذه الوظائف الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.
ونبّهت المديرية العامة للسجون أن المتقدمة سوف تخضع لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل، واجتيازها لتلك الدورة يُعتبر شرطاً أساسياً من شروط القبول والتعيين، وأن عليها أن تلتزم بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة، مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.
للرجال والنساء.. فتح باب القبول لوظائف عسكرية بمديرية السجونفهد الغبيوي الخليج 365 2018-12-16
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون لرتبتي (جندي أول - جندي) للرجال، ورتبة (جندي) للعنصر النسائي، ويبدأ استقبال طلبات القبول عبر موقع (أبشر توظيف) خلال الفترة من يوم الأحد 16/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى الخميس 20/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.
وجاء من شروط "السجون" للتقديم على إحدى هذه الوظائف الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.
ونبّهت المديرية العامة للسجون أن المتقدمة سوف تخضع لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل، واجتيازها لتلك الدورة يُعتبر شرطاً أساسياً من شروط القبول والتعيين، وأن عليها أن تلتزم بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة، مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
02:39 PM
برتبتي جندي وجندي أول.. والتقديم يبدأ الأحد القادم وفق شروط
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون لرتبتي (جندي أول - جندي) للرجال، ورتبة (جندي) للعنصر النسائي، ويبدأ استقبال طلبات القبول عبر موقع (أبشر توظيف) خلال الفترة من يوم الأحد 16/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى الخميس 20/ 4/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.
وجاء من شروط "السجون" للتقديم على إحدى هذه الوظائف الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.
ونبّهت المديرية العامة للسجون أن المتقدمة سوف تخضع لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل، واجتيازها لتلك الدورة يُعتبر شرطاً أساسياً من شروط القبول والتعيين، وأن عليها أن تلتزم بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة، مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.
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المصدر : الخليج 365
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