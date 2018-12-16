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محمد بن مسعود - الدمام - دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء من الوكيل أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء مكيف سبيلت TCL للموديل (TAC-18CHS/B)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية #السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل واسترداد مبلغ الشراء. "التجارة" تستدعي مكيف سبيلت TCL: لا يطابق المواصفات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16 أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء مكيف سبيلت TCL للموديل (TAC-18CHS/B)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية #السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل واسترداد مبلغ الشراء. 16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440 02:34 PM دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء من الوكيل دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء من الوكيل أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء مكيف سبيلت TCL للموديل (TAC-18CHS/B)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية #السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل واسترداد مبلغ الشراء. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التجارة" تستدعي مكيف سبيلت TCL: لا يطابق المواصفات ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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