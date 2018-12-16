عبدالله بن بندر يرأس الاجتماع الأول لمحمية الإمام سعود

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اعتماده من ولي العهد.. ناقش التوجهات العامة لتطويرها

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً) الأمير عبدالله بن بندر، الاجتماع الأول لمجلس المحمية بعد اعتماده من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية الأمير محمد بن سلمان.

وناقش الاجتماع التوجهات العامة لتطوير المحمية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة وأعضاء مجلس المحمية، خلال الاجتماع، على المقومات التي تزخر بها المحمية الواقعة على مساحة 2200 كيلومتر مربع، كما تتميز بأنها من أكبر المحميات المسيّجة حول العالم، وتعتبر مختبراً طبيعياً لإعادة الحياة الفطرية، والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إكثارها في مراكز الأبحاث وتعزيز غطاء المحمية النباتي.

ويوجد في المحمية حالياً أنواع متعددة من الحيوانات؛ مثل الذئب العربي والثعلب الرملي الوقط الرملي وظبي الريم، إضافة إلى النسور والحبارى والنعام.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.