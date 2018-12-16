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انت الان تتابع انطلاق الجنادرية الخميس.. ووزير الحرس: سنفتح 6 بوابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف انطلاق مهرجان الجنادرية 33 يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤكداً وجود خطة لافتتاح الجنادرية في مواسم اليوم الوطني والأعياد وهو قيد الدراسة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حالياً في مقر وكالة الأنباء السعودية: إن الجنادرية هي أيقونة التراث، ودليل ذلك العدد الهائل الذي زار الحنادرية خلال السنوات الماضية، ولا شك أن وجود مناطق المملكة داخل أسوار الجنادرية تقرب الموروث.
وتابع: الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر، مؤكداً في هذا الصدد فتح ٦ بوابات هذا العام بدلاً من ٣؛ لتخفيف الازدحام والوصول السهل للجنادرية.
انطلاق الجنادرية الخميس.. ووزير الحرس: سنفتح 6 بواباتزيد الخمشي الخليج 365 2018-12-16
أعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف انطلاق مهرجان الجنادرية 33 يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤكداً وجود خطة لافتتاح الجنادرية في مواسم اليوم الوطني والأعياد وهو قيد الدراسة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حالياً في مقر وكالة الأنباء السعودية: إن الجنادرية هي أيقونة التراث، ودليل ذلك العدد الهائل الذي زار الحنادرية خلال السنوات الماضية، ولا شك أن وجود مناطق المملكة داخل أسوار الجنادرية تقرب الموروث.
وتابع: الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر، مؤكداً في هذا الصدد فتح ٦ بوابات هذا العام بدلاً من ٣؛ لتخفيف الازدحام والوصول السهل للجنادرية.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
02:28 PM
قال: هناك مقترح قيد الدراسة بفتحها خلال اليوم الوطني والأعياد
أعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف انطلاق مهرجان الجنادرية 33 يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤكداً وجود خطة لافتتاح الجنادرية في مواسم اليوم الوطني والأعياد وهو قيد الدراسة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حالياً في مقر وكالة الأنباء السعودية: إن الجنادرية هي أيقونة التراث، ودليل ذلك العدد الهائل الذي زار الحنادرية خلال السنوات الماضية، ولا شك أن وجود مناطق المملكة داخل أسوار الجنادرية تقرب الموروث.
وتابع: الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر، مؤكداً في هذا الصدد فتح ٦ بوابات هذا العام بدلاً من ٣؛ لتخفيف الازدحام والوصول السهل للجنادرية.
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المصدر : الخليج 365
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