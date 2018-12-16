انطلاق الجنادرية الخميس.. ووزير الحرس: سنفتح 6 بوابات

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هناك مقترح قيد الدراسة بفتحها خلال اليوم الوطني والأعياد

أعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف انطلاق مهرجان الجنادرية 33 يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مؤكداً وجود خطة لافتتاح الجنادرية في مواسم اليوم الوطني والأعياد وهو قيد الدراسة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حالياً في مقر وكالة الأنباء السعودية: إن الجنادرية هي أيقونة التراث، ودليل ذلك العدد الهائل الذي زار الحنادرية خلال السنوات الماضية، ولا شك أن وجود مناطق المملكة داخل أسوار الجنادرية تقرب الموروث.

وتابع: الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر، مؤكداً في هذا الصدد فتح ٦ بوابات هذا العام بدلاً من ٣؛ لتخفيف الازدحام والوصول السهل للجنادرية.