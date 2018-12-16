السعودية اليوم / بلدية محافظة الخفجي تصدر أول رخصة إلكترونية عبر بوابة بلدي الإلكتروني

الدمام 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسكشفت بلدية محافظة الخفجي اليوم عن إصدار أول رخصة إلكترونيه، عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تأتي بهدف تخفيف عناء الوقت والجهد للمستفيدين.وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن إصدار الرخصة إلكترونية يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات لأصحاب المنشآت والمحلات، لافتا إلى أن جميع المستفيدين يستطيعون الآن الحصول على الرخصة الإلكترونية من خلال التقدم عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية آلياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة دون الحاجة لمراجعة البلدية.وأبان أن هذه الخدمة تأتي في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة لـ 2030 ضمن خطوات تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بها لتحقيق الأهداف المطلوبة، مضيفاً أن هذه الخدمة التي تسهم في تطور عجلة حركة المعاملات ضمن الخدمات المقدمة.// انتهى //15:03ت م0076