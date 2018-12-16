السعودية اليوم / جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم تشارك في الاحتفالات باليوم الوطني البحريني



بريدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

شاركت إدارة جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم اليوم, في الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة، والذكرى الـ19 لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.

وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدولية.

// انتهى //

14:56ت م

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بريدة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسشاركت إدارة جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم اليوم, في الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة، والذكرى الـ19 لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدولية.// انتهى //14:56ت م0073

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