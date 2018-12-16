السعودية اليوم / حملة وطن بلا مخالف تضبط أكثر من 4858 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمحافظة الخبر

الخبر 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018م واسضبطت الجهات المشاركة في حملة وطن بلا مخالف في محافظة الخبر بقيادة شرطة محافظة الخبر والجهات المشاركة المتمثلة في (حرس الحدود ، ووزارة التجارة ،وهيئة الامر بالمعروف ،والدوريات الأمنية، والمرور ) منذ ربيع الأول 1439هـ حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الجاري، اكثر من ٤٨٥٨ مخالفاً لنظام العمل والإقامة في محافظة الخبر.وأشاد مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، بالدور الفعال التي قامت به شرطة محافظة الخبر بقيادة العميد طارق المغلوث، في إنجاح هذه الحملات التفتيشية المشتركة خلال مراحل التوطين لعدد من القطاعات التجارية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مفتشي العمل.وأكد أن هذه الحملات التفتيشية الميدانية تأتي ضمن الجهود الذي تقوم به كافة الجهات المختصة في الحملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وضبط سوق العمل ، حاثا أصحاب الشأن بأهمية التعاون مع تلك الجهات والتقيد بالأنظمة والتعليمات فيما يخص العاملين والمقيمين و نظاميتهم.// انتهى //14:55ت م0071