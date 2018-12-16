السعودية اليوم / الشيخ السديس يقف على سير الاختبارات النهائية لطلاب معهد وكلية الحرم المكي

مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسوقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, على سير الاختبارات النهائية لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف, موصيا أبناءه الطلاب أن يكون طلبهم للعلم خالصاً لوجه الله تعالى, مؤكدًا أنهم في نعمة يحسدهم عليها الآلاف من حول العالم, حيث جمعوا فضل العلم وشرف المكان, لافتًا الانتباه إلى أن الاختبارات ما هي إلا حصاد لثماركم المباركة واجتهادكم ومثابرتكم طيلة الفصل الدراسي, داعياً الله لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.وقدم معاليه شكره لإدارة ومنسوبي المعهد على ما بذلوه من جهود لتعليم أبنائنا الطلبة, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم حاثهم على مضاعفة العطاء والتطوير في الأساليب واستثمار التقنيات والآليات والأجهزة الحديثة في نشر العلوم النافعة.// انتهى //14:52ت م0068