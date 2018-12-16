السعودية اليوم / رئيس مجلس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا يبحث خدمات 125 ألف حاج هندي

مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس لجنة الحج المركزية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية الهند شودهر محبوب علي قيصر, أن ما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات جليلة وعناية فائقة لحجاج بيت الله الحرام تجسد بوضوح الرسالة العظيمة التي تؤديها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها حتى الآن تجاه ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.وعبر عن اعتزازه بحجم الرعاية والإمكانات والخدمات والتسهيلات التي يجدها الحجاج منذ قدوهم إلى الديار المقدسة حتى مغادرته إلى وطنه سالماً غانماً من قبل القائمين على خدمته وراحته.وثمن قيصر عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر بمقر المؤسسة بمكة المكرمة بحضور نائبه المهندس زكي بن عمر حريري, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث الخدمات التي ستقدم في موسم حج هذا العام 1440 لأكثر من 125 ألف حاج هندي الجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة والمؤسسة في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج, مؤكداً أن لقاء المسؤولين في الوزارة المؤسسة مبكراً يسهم بشكل فاعل في توحيد الجهود وتحقيق التناسق في الأداء للعمل سويا على إنجاح أعمال الحج الذي تنشده هذه الدولة المباركة من خلال تسخير كامل طاقاتها وإمكاناتها وخدماتها أمام الحجاج.من جهته أوضح الدكتور بدر أن لقاء القائمين على شؤون الحجاج مبكراً يعمل على تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع المؤسسة ويسهم في معالجة جميع الملاحظات الواردة عن موسم الحج الماضية ويعزز الإيجابيات بما يحقق الآمال في توفير الخدمات المثلى للحجاج, مؤكداً أن المؤسسة من خلال خدماتها الداخلية والخارجية وإمكاناتها المتطورة والحديثة تعمل في كل عام على تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتحقيق توجيهات وزارة الحج والعمرة وتتماشى مع منهجها التطويري المستمر من أجل أن ينعم الحجاج بالراحة والاستقرار بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيد من عناية واهتمام بهم.// انتهى //14:51ت م0066