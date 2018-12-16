السعودية اليوم / هيئة "المواصفات" تؤهل 10مدققين من منسوبيها لمنح شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين



الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

نظمت الهيئة

وأوضح مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بالهيئة المهندس سعود الشبانات، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمستويات جودة الخدمات في المنشآت الحكومية والخاصة في المملكة، بما يساعد في تمكين تلك المنشآت لرفع معدلات جودة خدماتها ورضا عملائها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الممارسات التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمملكة.

وأشار الشبانات إلى أن الدورة تم تنظيمها لمدة خمسة أيام، وشملت التدريب على مهارات التدقيق طبقا للمواصفة الدولية ISO19011، بالإضافة إلى متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك).

ونوّه الشبانات عن هذه الدورة تأتي ضمن استعدادات الهيئة لتفعيل هذه اللائحة الفنية، بعد اعتمادها في الفترة الماضية من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتطلع الهيئة إلى تطبيق معاييرها ومتطلباتها في مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة لضمان جودة ما تقدمه تلك المنشآت من خدمات وفقا لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

ولفت مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بهيئة المواصفات إلى أن الهيئة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تأهيل الجهات الحكومية والخاصة والتي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين، مؤكداً أن تطبيق هذه اللائحة سيعود بالنفع الكبير على المنشآت الملتزمة من حيث الجودة والإنتاجية وكذلك رضا العملاء والمستفيدين.

// انتهى //

14:47ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسنظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دورة تأهيلية لـ (10) مدققين من منسوبيها، للقيام بأعمال التدقيق الخاصة بمنح شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك).وأوضح مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بالهيئة المهندس سعود الشبانات، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمستويات جودة الخدمات في المنشآت الحكومية والخاصة في المملكة، بما يساعد في تمكين تلك المنشآت لرفع معدلات جودة خدماتها ورضا عملائها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الممارسات التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمملكة.وأشار الشبانات إلى أن الدورة تم تنظيمها لمدة خمسة أيام، وشملت التدريب على مهارات التدقيق طبقا للمواصفة الدولية ISO19011، بالإضافة إلى متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك).ونوّه الشبانات عن هذه الدورة تأتي ضمن استعدادات الهيئة لتفعيل هذه اللائحة الفنية، بعد اعتمادها في الفترة الماضية من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتطلع الهيئة إلى تطبيق معاييرها ومتطلباتها في مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة لضمان جودة ما تقدمه تلك المنشآت من خدمات وفقا لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.ولفت مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بهيئة المواصفات إلى أن الهيئة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تأهيل الجهات الحكومية والخاصة والتي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين، مؤكداً أن تطبيق هذه اللائحة سيعود بالنفع الكبير على المنشآت الملتزمة من حيث الجودة والإنتاجية وكذلك رضا العملاء والمستفيدين.// انتهى //14:47ت م0063

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