السعودية اليوم / ورشة عمل عربية أوروبية لتنظيم أسواق الكهرباء وكفاءة الطاقة



القاهرة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

عُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء"، تحت رعاية وزير الكهرباء المصري الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، بالتعاون مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء وبعثة الاتحاد الأوربي بالقاهرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وحضور مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية المهندسة جميلة مطر.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن في تصريح له، أن الورشة تناقش على مدى أربعة أيام عددًا من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، وكيفية تطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، وسُبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.

// انتهى //

14:33ت م

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القاهرة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسعُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء"، تحت رعاية وزير الكهرباء المصري الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، بالتعاون مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء وبعثة الاتحاد الأوربي بالقاهرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وحضور مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية المهندسة جميلة مطر.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن في تصريح له، أن الورشة تناقش على مدى أربعة أيام عددًا من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، وكيفية تطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، وسُبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.// انتهى //14:33ت م0060

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