السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، نتائج عملية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بحد أقصى الأربعاء المقبل.وأشارت الصحف إلى محادثات يمنية تجري لتشكيل اللجان الاقتصادية والأمنية من جميع الأطراف لإدارة ميناء الحديدة وتنفيذ انسحاب الأطراف المتحاربة منه تحت إشراف الأمم المتحدة.ونشرت صحف الأحد تقريرًا عن النسيج الاجتماعي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية التي شهدت إطلاق النار الأخير، واصفة الحي والسكان، بأنهما يعدان مثالًا للتعايش والصداقة بين مختلف الأديان والثقافات، وأن المدينة بعيدة عن التطرف.وواصلت تناولها قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذكرت تنديد رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رئيس الوزراء السابق توني بلير "بعرقلة محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه يدعو إلى إجراء استفتاء ثان.ونشرت تقرير عن تكدس اللاجئين من كل أنحاء العالم في مراكز بائسة في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث أن 20 ألف مهاجر وزعتهم السُلطات اليونانية منذ 2016 على 5 جزر، لتنظر في طلبات اللجوء، وقد تستغرق العملية أكثر من عامين.وذكرت تهديد المفوضية الأوروبية ورفضها الميزانية التي أعدتها الحكومة الإيطالية الجديدة، بسبب أنها ترفع نسبة العجز في الميزانية إلى نسبة 2،4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.ونقلت أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير داخليته ريان زينك، سيغادر منصبه نهاية العام الجاري، ليصبح أحدث مسؤول رفيع المستوى يغادر إدارة ترامب.وأشارت إلى وقوع صدامات في إثيوبيا بين مجموعات عرقية نجم عنها مقتل 21 شخصًا وإصابة 61 آخرين بجراح.// انتهى //14:31ت م0059