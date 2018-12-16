السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

عرعر 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بإمارة المنطقة اليوم, الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، يرافقه فريق عمل البرنامج.وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية وفريق العمل, متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة, مستمعاً سموه خلال الاستقبال إلى شرح موجز من الدكتور العنزي عن البرامج المقدمة، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارة منطقة الحدود الشمالية.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, بالدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, والجهود التي تقدمها بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن, مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستنعكس بالإيجاب على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأبان الدكتور العنزي أنه سيتم سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز مبني على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة.// انتهى //14:30ت م0058