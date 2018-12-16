شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني : الجنادرية هي القلب النابض في تاريخ الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف ، انطلاق مهرجان الجنادرية33 يوم الخميس المقبل برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

وقال وزير الحرس الوطني إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لا يألون جهداً في التوجيه بما يحقق رفاهية وسعادة المواطن في جميع المجالات، مضيفاً "الجنادرية القلب النابض في تاريخ هذا الوطن الغالي"، موضحاً أن الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر,

من جانبه قال مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي شهاب إن " الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لنكون ضيف شرف مهرجان الجنادرية33 هي أمنية أي بلد ونعتز بها كثيراً".

وأضاف : إندونيسيا تعُد مشاركتها كضيف شرف في الجنادرية33 مفخرة وشرفاً وفرصة نادرة تأملها العديد من البلدان للمساهمة في الاعتدال والسلام العالمي.