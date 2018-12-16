شكرا لقرائتكم مدير تعليم #تبوك يكرم سائق حافلة أنقذ طفلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه صباح اليوم سائق الحافلة المدرسية بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الثانية في تبوك عويض بن حسين العطوي؛ وذلك عقب تمكنه من إنقاذ طفل من الدهس.

وأثنى مدير التعليم في تبوك على موقف العطوي البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة الطفل من الدهس، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر العطوي عن اعتزازه بهذا التكريم، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

حضر التكريم المساعد للشؤون المدرسية المكلف عايض القرني.

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