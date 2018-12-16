الان تتابع “الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” المتداولة خالية من مادة الأسبستوس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أن تكون منتجات بودرة “التالك” الموجودة في الأسواق السعودية تحتوي على مادة الأسبستوس، التي تربطها بعض الدراسات بمرض السرطان، مشيرة إلى أن “الأسبستوس” من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

وشددت الهيئة على أنها تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل، وذلك بسحب عينات منها في الأسواق المحلية بمختلف المناطق وفقا لمعايير تحددها، بناء على مدى خطورتها على المستهلكين.

كما أنها تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب لمنتجات التجميل من الهيئات الرقابية الدولية.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن منتجات شركة “جونسون آند جونسون” من بودرة “التالك”، لا تصنف ضمن المنتجات المسرطنة حسب جمعية السرطان الأمريكية، إلا أن هناك احتمالية أن تكون بعض منتجات بودرة “التالك” مسرطنة فقط، إذا احتوت على مادة الأسبستوس التي تشير بعض الدراسات إلى ارتباطها بمرض السرطان، ولذلك فإن مادة الأسبستوس تعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل في مرحلة ما بعد التسويق تحققت خلال الأعوام الماضية من مطابقة منتجات بودرة التالك للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة الأسبستوس.