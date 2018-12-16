شكرا لقرائتكم مبادرة لتدريب المعلمين على الخط العربي بتعليم الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف بادرت إدارة التدريب التربوي والابتعاث في تعليم الطائف، بتدريب معلمي المرحلة الابتدائية بالمكاتب الداخلية على قواعد ومهارات الخط العربي، في برنامج تدريبي يستمر لمدة أسبوع . وتأتي مبادرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث، بمناسبة إقرار وزارة التعليم تدريس مقرر مادة الإملاء والخط والعربي، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي



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