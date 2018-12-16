شكرا لقرائتكم المعهد المالي يطلق مشروع بناء معايير مهنية للقطاع المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أطلق المعهد المالي مشروع بناء معايير مهنية للقطاع المالي (الجدارات)، الهادف إلى تحديد الوظائف الأساسية في القطاع المالي بكامل مكوناته، والتعرف على المهارات والمعارف التي يتمتع بها العاملون فيه، بالإضافة إلى بناء معايير مهنية متخصصة للوظائف في كل قطاع.

وأوضح مدير عام المعهد المالي مانع بن محمد آل خمسان أن مشروع بناء معايير مهنية للقطاع المالي، يأتي ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لمؤسسة النقد العربي السعودي في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، ودعم برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز مكتسباته خاصة وأنه مشروع قائم على الكوادر الوطنية العاملة في القطاع لرفع إمكانياتها من خلال إيجاد حلول تدريبية ومعايير قياس تلبي احتياجات القطاع.

وأضاف آل خمسان أن جدارات يقدم قاموس شامل يسهم في خدمة القطاع في مختلف مجالات الموارد البشرية مثل: التوظيف، إدارة الأداء، تخطيط التعاقب الوظيفي، وبناء مسار مهني للعاملين وغيرها من المجالات.

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