شكرا لقرائتكم تغييرات في إدارة ترامب.. شبهات فساد تطيح بوزير الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئیس الأمیركي دونالد ترامب، تغییرات في مناصب مهمة داخل إدارته. فقد كشف في شكل مفاجئ، أن وزير الداخلیة ريان زينكي سیغادر منصبه بحلول نهاية العام، بعدما كان قد أعلن مساء الجمعة تعیین میك مولفاني في منصب القائم بأعمال كبیر موظفي البیت الأبیض. ويتوقع مراقبون تغییرات أخرى في الأيام المقبلة.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”، أمس، أن وزير الداخلیة سیغادر منصبه بنهاية العام بعدما خدم لفترة تقارب العامین.

وقال: “أنجز زينكي الكثیر خلال عمله، وأريد أن أشكره على خدماته وستعلن إدارة ترامب اختیار وزير داخلیة جديد الأسبوع المقبل”.

وتقول تقارير إن زينكي (عضو مجلس الشیوخ السابق عن ولاية مونتانا والقائد السابق بالبحرية الأمیركیة) كان محل شكوك وتحقیقات من قبل مكتب المحقق العام ووزارة العدل، وقد تعرض للتدقیق في عام 2017 بعدما حصلت شركة صغیرة في مسقط رأسه بولاية مونتانا على عقد كهرباء بقیمة 300 ملیون دولار.

ونفى زينكي تورطه في مشاورات العقد، وبعد التحقیق معه أحالت هیئة الرقابة الداخلیة التحقیق على وزارة العدل.

ويواجه زينكي أيضاً تحقیقات فیدرالیة حول سفره ونشاطه السیاسي وتضارباً محتملاً في المصالح.

ويأتي خروج زينكي (57 عاماً) في ظل تغییرات تطال موظفین بارزين في الإدارة الأمیركیة، وقبل أسابیع من تشكیل الكونغرس الجديد في يناير المقبل بغالبیة للديمقراطیین في مجلس النواب، حیث يتوقع أن يسعى هؤلاء إلى فتح تحقیقات حول الرئیس وبعض موظفیه.

وكان الرئیس الأمیركي أعلن عبر “تويتر”، اختیاره مدير مكتب الإدارة والمیزانیة میك مولفاني، لیشغل مؤقتاً منصب كبیر موظفي البیت الأبیض محل الجنرال جون كیلي الذي يغادر البیت الأبیض نهاية العام.

ويصبح بذلك مولفاني ثالث شخص يتولى هذا المنصب في عهد إدارة ترامب بعد جون كیلي وراينس بريباس.

وقال ترامب عبر “تويتر”: “يسعدني أن أعلن أنه سیتم تعیین میك مولفاني مدير مكتب الإدارة والمیزانیة قائماً بأعمال كبیر موظفي البیت الأبیض لیحل محل الجنرال جون كیلي الذي خدم بلادنا بامتیاز، وقد قام میك بعمل رائع أثناء وجوده بالإدارة”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل مع مولفاني بهذه الصفة الجديدة، ونحن نواصل جعل أمیركا عظیمة. سیبقى جون حتى نهاية العام، إنه بطل وطني عظیم وأريد أن أشكره شخصیاً على خدمته”.

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